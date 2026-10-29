Sicilia, Schifani: “Promulgata legge di variazione del bilancio da 1,4 miliardi”

“Ho promulgato la legge sulle variazioni di bilancio “Coesione e crescita”: circa 1,4 miliardi di euro per sostenere imprese, famiglie, lavoratori e Comuni. Queste risorse sono il frutto del risanamento dei conti portato avanti dal governo Schifani. Un percorso che proprio ieri, con la parifica della Corte dei conti, ha segnato ufficialmente il passaggio dal disavanzo all’avanzo di amministrazione. È questa la nostra idea di buon governo: amministrare con rigore per dare risposte ai cittadini. Trasformiamo il risultato raggiunto in interventi per affrontare le criticità dell’Isola, creare lavoro e costruire una Sicilia più forte e coesa”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato SChifani. (ITALPRESS).