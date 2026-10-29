Agricoltura, nuove misure di sostegno per l’acquisto di gasolio agricolo e benzina: contributo del 20% a fondo perduto

Catania: «Importante novità nelle modalità di erogazione degli aiuti: previsto il pagamento diretto alle imprese agricole. Un sostegno concreto per un settore strategico della nostra economia».

MUSSOMELI – Importanti aggiornamenti sul fronte delle misure di sostegno destinate alle imprese agricole per fronteggiare i costi legati all’acquisto di carburante. A seguito delle interlocuzioni operative con AGEA, emergono nuove indicazioni relative all’agevolazione prevista dall’articolo 6 del D.L. 193/2026, che contempla un contributo a fondo perduto pari al 20% dell’imponibile delle fatture di acquisto di gasolio agricolo e benzina, al netto dell’IVA. Una misura di particolare interesse per il comparto agricolo, chiamato quotidianamente a confrontarsi con l’aumento dei costi di produzione e con le difficoltà che incidono sulla competitività e sulla sostenibilità economica delle aziende. LA PRINCIPALE NOVITÀ: CAMBIANO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI. L’elemento di maggiore rilievo riguarda le modalità di riconoscimento del beneficio economico. A differenza delle precedenti agevolazioni basate sul credito d’imposta, da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24, la nuova misura prevede l’erogazione diretta di un contributo a fondo perduto da parte di AGEA sul conto corrente associato al fascicolo aziendale. Un cambiamento significativo che potrebbe rendere il sostegno più accessibile e favorire una più ampia partecipazione delle imprese agricole, comprese quelle che non avevano usufruito delle precedenti misure. «Si tratta di un aggiornamento particolarmente importante – dichiara Giuseppe Catania, Vicesindaco di Mussomeli ed Esponente FDI della Provincia di Caltanissetta – perché introduce una modalità di erogazione degli aiuti che potrebbe rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle nostre aziende agricole. Il passaggio dal credito d’imposta al contributo a fondo perduto, con pagamento diretto sul conto corrente aziendale, rappresenta un elemento di concreta semplificazione e un’opportunità per sostenere la liquidità delle imprese». CONTRIBUTO DEL 20%: ACQUISTI AMMISSIBILI E TERMINI PREVISTI. Sulla base delle indicazioni attualmente disponibili, il contributo sarà calcolato nella misura del 20% dell’importo imponibile delle fatture, al netto dell’IVA, relative agli acquisti di gasolio agricolo e benzina effettuati dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le anticipazioni emerse dal confronto operativo con AGEA indicano il seguente calendario: 29 ottobre 2026: apertura prevista della procedura per la presentazione delle istanze. 23 novembre 2026: termine indicativo per la chiusura della procedura. Le date e le modalità di accesso al beneficio restano subordinate alla pubblicazione e alla conferma delle disposizioni operative ufficiali da parte degli organismi competenti. CATANIA: «SOSTENERE L’AGRICOLTURA SIGNIFICA INVESTIRE NEL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO». «L’agricoltura – prosegue Catania – rappresenta uno dei pilastri dell’economia di Mussomeli e dell’intero comprensorio. Le nostre imprese agricole non svolgono soltanto un’attività produttiva, ma contribuiscono quotidianamente alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione delle risorse locali, alla salvaguardia delle tradizioni e alla tenuta economica e sociale delle nostre comunità. In un contesto caratterizzato dall’incremento dei costi energetici e produttivi, è fondamentale che le istituzioni mantengano alta l’attenzione verso un settore che costituisce una risorsa insostituibile per il territorio. Sostenere chi lavora la terra significa sostenere l’economia reale, difendere l’occupazione e creare le condizioni affinché le nostre imprese possano continuare a investire e guardare con fiducia al futuro. Per questo ritengo essenziale non soltanto promuovere strumenti concreti di sostegno economico, ma anche assicurare una corretta e tempestiva informazione sulle opportunità disponibili, affinché nessuna impresa rischi di rimanerne esclusa per carenza di informazioni». ATTENZIONE COSTANTE ALLE IMPRESE E ALLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO. Il Vicesindaco Catania ribadisce infine l’importanza di mantenere un dialogo costante con il mondo agricolo, le organizzazioni di categoria e gli organismi istituzionali competenti. «Il mio impegno continuerà a essere quello di ascoltare le esigenze delle imprese, favorire il raccordo con le istituzioni e contribuire alla diffusione di informazioni utili e tempestive. Seguirò con particolare attenzione l’evoluzione di questa misura, affinché gli operatori agricoli del nostro territorio possano conoscere le disposizioni definitive, le procedure da seguire e le scadenze da rispettare. Le imprese non devono sentirsi sole di fronte alle difficoltà. Hanno bisogno di istituzioni presenti, capaci di ascoltare, informare e accompagnare i processi di crescita e sviluppo. È con questo spirito che continuerò a operare, nella convinzione che la valorizzazione del tessuto produttivo locale rappresenti una delle condizioni fondamentali per costruire nuove prospettive economiche e occupazionali per Mussomeli e per l’intero territorio». Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena AGEA renderà disponibili le istruzioni operative definitive relative alla misura.