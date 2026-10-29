In auto con 22 kg di cocaina, 36enne arrestato a Catania

Un sequestro di 22 chili di cocaina è stato effettuato dai finanzieri del Comando provinciale di Catania al casello autostradale di San Gregorio. La sostanza, equivalente a circa 25mila dosi, una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 1,8 molioni di euro. Le fiamme gialle hanno fermato un’auto con targa tedesca e al momento del controllo il guidatore, un 36enne di nazionalità serba, non ha saputo spiegare il motivo della sua presenza in Italia mostrando anche evidenti segni di nervosismo. A questo punto i finanzieri hanno deciso di fare intervenire l’unità cinofila con il cane ‘Nanda’, pastore tedesco che ha subito fiutato la droga. Scoperti così venti panetti di cocaina in un vano nascosto creato ad hoc sotto alla consolle di guida. L’accesso al vano era possibile attraverso un sofisticato sistema di leve di sbloccaggio che rendevano la droga introvabile con un controllo di routine. La droga e l’auto sono state sequestrate e il 36enne arrestato in flagranza. Sia l’arresto che il sequestro sono stati convalidati. L’uomo è rinchiuso nel carcere Piazza Lanaza di Catania. (Sac/ Dire)