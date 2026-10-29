Etna, nube di cenere di 4 km: allarme rosso per aviazione

Il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna e’ passato da arancione a rosso a causa di un’emissione di cenere vulcanica, di debole intensita’, tuttora in corso. E’ quanto rende noto l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nell’ultimo bollettino Vona emesso questa mattina. La nube vulcanica ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 mila metri sul livello del mare e si sta disperdendo in direzione sud-est. Il fenomeno e’ costantemente monitorato dai vulcanologi attraverso la rete di telecamere di sorveglianza visiva e termica. Al momento nessuna restrizione per i voli all’aeroporto Fontanarossa. (AGI) (Foto di repertorio)