Sicilia, Anas: per incidente traffico bloccato sulla SS115 a Siculiana

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale “Sud occidentale sicula”, al km 166,580 a Siculiana. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. (ITALPRESS).