Salute

Sicilia, Anas: per incidente traffico bloccato sulla SS115 a Siculiana

Redazione 3

Sicilia, Anas: per incidente traffico bloccato sulla SS115 a Siculiana

Lun, 05/10/2026 - 09:45

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A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale “Sud occidentale sicula”, al km 166,580 a Siculiana. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Nel luogo sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. (ITALPRESS).

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