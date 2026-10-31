Serradifalco, riconoscimento per il poeta Carmelo Salvatore Benfante Picogna: menzione di merito al Premio Nino Ferraù

A pochi giorni dal riconoscimento ottenuto a Barga, il poeta Carmelo Salvatore Benfante Picogna torna a raccogliere un importante apprezzamento in ambito letterario. Dopo il premio speciale «Caprona», conferitogli il 17 ottobre nell’ambito della XIII edizione del premio nazionale di poesia «Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga» per la poesia Lettere d’amore, arriva adesso una menzione di merito alla XIV edizione del premio nazionale di poesia «Nino Ferraù» di Galati Mamertino. La cerimonia di premiazione, in memoria del celebre poeta fondatore della corrente letteraria Ascendentismo, si è svolta ieri sera nella sala polivalente del Neblab del comune del galatese in provincia di Messina. Il riconoscimento è stato assegnato per la poesia Chi fussi bellu, componimento inserito nella recente silloge Echi (di pietre tonfanti) presentata lo scorso mese di luglio a Serradifalco e che, già a partire dal titolo in vernacolo, richiama un universo espressivo nel quale lingua, memoria e sensibilità poetica si intrecciano, restituendo valore alla dimensione più autentica della tradizione e dell’identità culturale. Due riconoscimenti ravvicinati, dunque, che testimoniano l’attenzione della critica e delle giurie nei confronti di una scrittura capace di muoversi tra registri e suggestioni differenti, mantenendo al centro la parola poetica, le sue risonanze emotive e il legame con le proprie radici. Per Benfante Picogna, questi premi rappresentano non soltanto motivo di soddisfazione personale, ma anche un incoraggiamento a proseguire un percorso letterario nel quale la poesia si fa luogo di ricerca, espressione e custodia della memoria. Un nuovo attestato di stima che si aggiunge a un cammino di scrittura e riconoscimenti, confermando la vitalità di una voce poetica profondamente legata alla propria terra, ma capace di incontrare sensibilità e lettori anche oltre i confini della Sicilia. Ecco la poesia premiata:

Chi fussi bellu!



Mi piacissi c’armenu pi un jurnu

lu ma paisi arriturnassi com’era ‘na vota.

Quantu fussi bellu riviviri li timpi antichi:

li genti assittati mizzu li strati di sira

a cuntari li cosi ‘nzignati di li vicchi;

li picciliddri a jiri currinnu gridannu

e assicutannu lu gattu di la za Nunu’,

e li matri a sgularisi pi falli arritirari.

Quant’era bellu jucari a l’ammucciareddra,

a petra a pigliari, cu li strummuli e li giambuli

‘ni li quartera chini di hiauru di cucinatu;

a la scurata quannu lu zi Gilormu, abbintu,

s’arricampava di la campagna, e a lu lazzu

lu sciccariddru cu li virtuli chini di virdura.

Ogni ‘ntantu si sintiva, purtatu di lu vintu,

lu friscu di la littorina ca passava di la stazioni.

Chi priju pi li festi cumannati!

Aspittàvamu tutti chiddra di Sa Lunardu

quannu lu quatratu, la via Roma e Garibaldi

s’anchivanu - accussì - di paisani e di li migrati

ca scinnivanu di unni si jiru a vuscari lu pani.

E pua, quannu li campani di la Matrici si scatinavanu,

pariva ca tuttu lu paisi si scutiva e s’addruvigliava.

Li vuci di li devoti s’ammiscavanu apprissu a lu Santu

e Iddru, lintu e seriu, cumannava lu cori d’ognunu.

La banna di lu zi Ancilu accumpagnava la prucissioni,

e nuantri picciliddri a taliari cu la vucca aperta

li tammura e li piatta ca ‘ni facivanu arrisantari.

A la sira tardu, quannu tuttu jera finutu,

jivamu currinnu darriri l’urtimu sparu

e la vucca ‘ni sbampava cu lu sali di la simenta.

