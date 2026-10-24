Serie D. La Nissa cerca di svoltare nella tana della vice capolista Sambiase

E’ una Nissa che, dopo la sconfitta di misura in casa contro la Reggina, è chiamata a rilanciarsi fuori casa contro il Sambiase, attuale seconda forza del campionato. Una Nissa chiamata ad un cambio di marcia in campionato in termini di risultato. Il periodo, diciamolo chiaro, non è di quelli nei quali, in casa biancoscudata, le cose vanno bene. La squadra non ha ancora vinto sotto la gestione tecnica targata Moschella. La Nissa, inoltre, non vince da cinque partite. L’ultima vittoria, quella del “Tomaselli” contro il Trapani, risale allo scorso 16 settembre. Da allora solo pareggi (2) e sconfitte (3) per una squadra che, in questo filotto negativo, ha incassato 10 gol segnandone 5.

Se a questo si aggiunge che la Nissa affronta il Sambiase di Tony Lio, attualmente secondo con 17 punti, con un distacco di 8 punti dai calabri, si comprende come la gara del “Guido D’Ippolito”, sulla carta e sul piano dei numeri, non si presenti sotto i migliori auspici. Il Sambiase in casa sta andando come un espresso avendo ottenuto 4 vittorie nelle 4 gare disputate in casa. Tuttavia, nonostante il momento, nonostante il rendimento poco esaltante, nonostante i numeri dalla parte del Sambiase, in casa Nissa non manca certo la fiducia in vista di questa trasferta.

Una fiducia che nasce dal fatto che la squadra ha continuato a lavorare con umiltà e dedizione senza lasciarsi condizionare più di tanto dai numeri fin qui poco esaltanti che ha fatto registrare. Nel calcio, d’altronde non c’è solo la carta del pronostico o i numeri, comunque importanti. C’è una chimica che può determinare risultati positivi nei momenti meno attesi. Al momento, all’interno del gruppo squadra la voglia di riscatto c’è, è tangibile e domenica proverà la squadra a tradurla in un successo sul campo del Sambiase. Tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo l’avversario, ma questa Nissa non è certo una squadra alla deriva, ma un gruppo che ha bisogno di rilanciarsi con i risultati. E il rilancio, nonostante tutto, non si può dire che non sia potenzialmente alla sua portata. La squadra del presidente Giovannone ha una delle rose di prima squadra più forti, fornite e varie di tutta la serie D. Inoltre nel gruppo c’è tanta voglia di dimostrare che il campionato è ancora lungo e che è in grado di costruire qualcosa di importante come già avvenuto lo scorso anno.

Ieri come oggi la Nissa sta affidando al lavoro, al silenzio e alla forza di volontà il suo percorso di crescita e ripresa. Anche perchè, piaccia o no, la squadra biancoscudata possiede le potenzialità per potersi riprendere e reinserirsi nelle zone alte della classifica. Ma per farlo deve crederci facendo di umiltà virtù. Una scommessa che, in ogni caso, una squadra così ricca di individualità e tasso tecnico non può certo permettersi di accettare. Lo deve alla Città, ai tifosi, al blasone della Nissa e agli sforzi economici di dirigenza, sponsor e tifosi. Ecco che allora il match contro il Sambiase diventa uno snodo importante di un campionato che, in casa Nissa, ha fin qui fatto registrare più ombre che luci.

Insomma, in attesa che la luce torni a brillare, alla Nissa c’è voglia di rifarsi. Per di più in uno stadio nel quale lo scorso campionato proprio i biancoscudati, in vantaggio 0-1 su rigore con il Sambiase, furono raggiunti dalla beffarda rete di Ortolini che vanificò la corsa dei biancoscudati verso una storica promozione in Lega Pro. Il calcio toglie e il calcio dà: chissà che, proprio dallo stadio D’Ippolito, nel quale la scorsa stagione il sogno Lega Pro subì un amaro stop, in questa non prenda il via una rinascita che consenta alla Nissa di riportarsi laddove, al di la di numeri che al momento dicono il contrario, merita.

Il match, considerato l’introduzione dell’ora legale, prenderà il via alle 14,30. Arbitrerà Luca Tuderti di Reggio Emilia, con guardalinee Andrea Lattarulo di Treviglio e Alessandro Liuzza di Milano. Il settore ospiti dello stadio Guido D’Ippolito costerà 10 euro. Per il resto, la Tribuna centrale costerà 25 euro (Ridotto 0-17/Over 65 €20,00), la Tribuna laterale 15 euro (Ridotto 14-17/Over 65 €12,00, 0-13/Over 75 €1,00), il Parterre 12 euro (Ridotto 14-17/Over 65 €10,00, 0-13/Over 75 €1,00). Sarà anche possibile seguire la diretta della gara, con telecronaca di Giuseppe Notarianni, sul nostro sito (sambiasewebtv.it). Il costo del ticket online è di 10 euro.

Queste le altre gare della 9^ giornata del girone I del campionato di serie D:

Gela – Licata (15)

Athletic Palermo – Calcio Avola (14,30)

Digiesse Praia Tortora – Vigor Lamezia (14,30)

Ragusa – Vibonese (14,30)

Siracusa – Trapani (14,30)

Milazzo – Modica (15)

Enna – Nuova Igea (15,30)

Castrum Favara – Reggina (mercoledì 28 novembre, 14,30)

(Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)