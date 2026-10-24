Oggi il ricordo di due eroi mussomelesi: Francesca Sorce e Michelangelo Vullo

MUSSOMELI – “Oggi sarà una giornata speciale per la nostra comunità – dice il primo cittadino Gianluca Nigrell – perché con due distinti eventi ricorderemo due nostri straordinari concittadini, Francesca Sorce e Michelangelo Vullo, due eroi che con il loro coraggioso sacrificio hanno salvato vite umane. Infatti, alle ore 10, in occasione della ricorrenza della tragica scomparsa di Francesca Sorce ci ritroveremo al Cimitero comunale, come ogni anno, per la deposizione di una corona di alloro sulla sua tomba. La grandezza del gesto di Francesca rappresenta un faro e un modello di altruismo per tutti noi. Pertanto rivolgo un invito accorato ai nostri giovani e a tutti i genitori: portate i vostri figli, partecipiamo insieme per trasmettere alle nuove generazioni il valore inestimabile di questo esempio”. Alle ore 16, invece, presso la sala Giunta del Comune, è prevista la consegna alla famiglia del provvedimento di intitolazione del Complesso Sportivo a Michelangelo Vullo. ”Legare una pubblica struttura al nome del nostro concittadino è stata una scelta fortemente voluta già dalla precedente amministrazione affinché il coraggio, la dedizione e l’immenso senso civico dimostrati da Michelangelo trovino un ricordo perenne nei luoghi di aggregazione e di crescita dei nostri ragazzi, sottolinea il sindaco Nigrelli.