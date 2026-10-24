Forza Italia, Minardo: “Prosegue in tutta la Sicilia la campagna di tesseramento”

“Prosegue in tutta la Sicilia la campagna di tesseramento di Forza Italia, con le iniziative promosse dalle nostre strutture territoriali. Il mese di ottobre rappresenta un’importante occasione per rafforzare il rapporto con le comunita’, valorizzare l’impegno dei nostri amministratori e militanti e coinvolgere nuove energie. Il tesseramento e’ parte integrante del percorso di apertura e rinnovamento che abbiamo avviato, con l’obiettivo di costruire un partito sempre piu’ radicato nei territori, aperto al contributo del mondo civico e vicino alle esigenze dei siciliani”. Lo dice Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. (AGI)