Cultura del dono e solidarietà: riconoscimento anche per gli alunni del Comprensivo L. Da Vinci di Mussomeli  premiati al Concorso “Nicholas Green”

Si è svolta l’altro ieri, 22 ottobre, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, la cerimonia finale di premiazione del Concorso “Nicholas Green”, promosso e organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta – Enna. L’evento, intitolato alla memoria del piccolo Nicholas Green, ha rappresentato un prezioso momento di riflessione per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della donazione degli organi e sui valori fondamentali dell’altruismo. Per il nostro Istituto Comprensivo, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, si tratta di una felice riconferma: la partecipazione a questo appuntamento, infatti, si rinnova nel tempo, a testimonianza di un costante impegno educativo rivolto ai temi della cittadinanza attiva e della solidarietà.La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità civili e militari e i rappresentanti dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule). Particolarmente intensi e toccanti sono stati i momenti dedicati alle testimonianze dirette: da un lato, il racconto di un uomo che, grazie al trapianto di un cuore, ha potuto riappropriarsi della propria vita; dall’altro, la generosa e coraggiosa scelta di una donna che, di fronte alla tragica perdita del compagno, ha espresso il consenso alla donazione degli organi, permettendo così di salvare altre vite. In questo contesto carico di emozione e significato, grande gioia e orgoglio ha suscitato la premiazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo L:Da Vinci di Mussomeli. I ragazzi hanno partecipato con disegni e poesie, esprimendo con grande sensibilità, creatività e maturità il loro messaggio di speranza e amore per la vita. A salire sul podio, insieme agli alunni provenienti da altre scuole della provincia, sono stati: D’Agnano Tommaso (Classe V – Scuola Primaria): Sacheli Francesca (Classe V – Scuola Primaria); Giuseppe Caruso (Classe II A – Scuola Secondaria di I Grado); Aurora Micucci (Classe II C – Scuola Secondaria di I Grado);Anna Maria Noto (Classe I E – Scuola Secondaria di I Grado)La Dirigente scolastica Alessandra Camerota ha espresso le più vive congratulazioni ai ragazzi premiati e alle loro famiglie per lo splendido traguardo raggiunto, con l’augurio di continuare sempre a essere testimoni e calorosi promotori della cultura del dono. (Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)