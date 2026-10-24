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Santa Caterina. Esposta nel palazzo comunale la bandiera dell’Onu in occasione della Giornata delle Nazioni Unite

Redazione 1

Santa Caterina. Esposta nel palazzo comunale la bandiera dell’Onu in occasione della Giornata delle Nazioni Unite

Sab, 24/10/2026 - 10:27

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SANTA CATERINA. Oggi, 24 ottobre, in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, il Comune di Santa Caterina Villarmosa espone la bandiera dell’ONU sulla facciata del Municipio.. in accoglimento della richiesta pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La ricorrenza celebra l’entrata in vigore, il 24 ottobre 1945, della Carta delle Nazioni Unite, il documento che stabilisce le regole e gli impegni con cui gli Stati si sono uniti per mantenere la pace e prevenire nuove guerre dopo la Seconda guerra mondiale. Un gesto simbolico per ribadire l’importanza della pace, del dialogo tra i popoli, della cooperazione internazionale e del rispetto dei diritti umani.

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