Debutta in Sicilia Halloween Park: il primo grande parco a tema del Sud Italia

Scheletri viventi, fantasmi, cartomanti e vampiri. Sono solo alcuni dei personaggi che, per dieci giorni, vivranno a Le Ciminiere di Catania. L’inaugurazione di Halloween Park si è svolta ieri – venerdì 23 ottobre – già l’ingresso ha stupito il grande pubblico, è stato un debutto magico e inquietante. Molti giovani in costume e con make-up a tema si sono perfettamente dispersi tra le attrazioni, così non si può mai sapere se chi c’è accanto è un comune visitatore o una maschera del villaggio. E mentre la musica elettronica accende l’atmosfera della disco, tra le casette i bambini giocano con dolcetti e scherzetti. Il più grande parco del Sud Italia dedicato ad Halloween è mostruoso, ha già venduto il 70% degli ingressi e coinvolge target molto diversi tra loro, appassionati dell’horror, famiglie, scuole, teenager, turisti e curiosi.

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Catania Sergio Gruttadauria ha evidenziato «Oltre ad intervenire nelle strade provinciali e nell’edilizia scolastica, stiamo puntando molto sull’aggregazione e sulla valorizzazione dei nostri edifici più importanti come Le Ciminiere. Sono un simbolo dell’intera provincia etnea, e qui inauguriamo il più importante parco del Sud Italia, per estensione con i suoi 15mila metri, dedicato ad Halloween. Bambini e famiglie potranno trascorrere a Catania dieci giorni di puro divertimento».

L’assessore alle Attività Produttive (Artigianato e Commercio) del Comune di Catania Giuseppe Musumeci ha spiegato «Ringraziamo chi con questi eventi investe sul territorio etneo e dà anche la possibilità a molti di lavorare nel settore dell’intrattenimento. Il parco crea un indotto per tutta la città. L’organizzazione ha già in programma una nuova edizione di Christmas Town, ne siamo contenti. Come amministrazione cerchiamo di collaborare, riteniamo che questi eventi abbiano un impatto molto positivo sull’economia della città».

Il 70% degli ingressi, dal 23 ottobre all’1 novembre, è già stato prenotato. Numerosi gruppi raggiungono Catania da tutta la Sicilia, ma anche da Malta e dalla Calabria.

Scoprire l’arredo della Casa Infestata è, di camera in camera, un crescendo di scenari da brivido. Il Labirinto del Delirio è una tappa impegnativa, forse quanto quello di Dracula, ma tutto dipende dall’ironia che mista alla paura diventa essenziale in ogni angolo del parco. L’Hologram Phantom Show è un vortice digitale di effetti speciali e luci psichedeliche. Il ticchettio metallico delle ruote sui binari del Treno Fantasma anticipa qualcosa di pauroso, il resto è da scoprire durante il viaggio. L’Halloween Horror Circus è uno show di acrobati che rubano lo sguardo a grandi e piccoli. Al Cinema vengono proiettati film a tema. E la giostra Mega Move è per chi vuole alzare il livello di adrenalina. Non mancano i candy shop, lo street food, i selfie point. Il parco è pensato per godere a lungo dei divertimenti che, uno dopo l’altro, possono rendere una giornata indimenticabile. Lo scenario nei 15mila metri quadrati di parco nasconde illusioni e sorprese, tra la musica dj-set e gli show nel Main Stage l’intrattenimento è continuo. Tutte le attrazioni sono comprese nel biglietto, senza limiti di permanenza fino alla chiusura.

Orari spettacoli

Gli spettacoli all’Halloween Horror Circus iniziano alle 12.30, alle 14.00, alle 15.30, alle 17.00, alle 19.00, alle 20.30, alle 22.00. L’Hologram Phantom Show va in scena dalle 11.00 alle 23.00 ogni 40 minuti. L’Escape Theatre dalle 11.00 alle 23.00 propone uno show ogni ora.