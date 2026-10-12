Salute

Serie A, oggi Atalanta-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

AdnKronos

Serie A, oggi Atalanta-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lun, 12/10/2026 - 06:54

Condividi su:

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 ottobre, la squadra di Maurizio Sarri ospita alla New Balance Arena il Venezia, in uno dei posticipi del sesto turno di campionato. Dopo il ko con la Juve prima della sosta, i bergamaschi vanno a caccia dei tre punti contro i lagunari, ancora ultimi in classifica a zero punti.  Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Venezia, in campo alle 18:  
Atalanta (4-3-3) Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Elmas, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri 
Venezia (3-5-2) Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa La partita tra Atalanta e Venezia sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta