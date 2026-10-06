Scuola, Valditara: una sciocchezza lo psicologo obbligatorio

Nella scuola “c’è il tema del coinvolgimento dei genitori sempre più forte, anche nella conoscenza delle problematiche della società di oggi e delle criticità dei nostri figli. Per questo abbiamo voluto inserire il supporto pedagogico, ma ancora una volta con un ruolo decisivo della famiglia: qualcuno oggi propone addirittura una psicologia obbligatoria, lo psicologo obbligatorio a prescindere, la psicologizzazione di tutti gli studenti: secondo me è una sciocchezza”. C

osì il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo al Senato al convegno “Costruire corresponsabilità educativa. Istituzioni, professioni e ricerca a confronto”. “Invece ben diverso – ha spiegato – è il tema, laddove il ragazzino, e l’associazione di psicologi ha segnalato le età più critiche nella terza media e ai primi due anni delle superiori, o laddove la famiglia individui, o magari la scuola segnali alla famiglia delle criticità, allora cinque sedute per capire se ci sono delle criticità che avranno poi bisogno ovviamente di un intervento più strutturato, che non può essere la scuola a fornire”. “Questo è il luogo della collaborazione positiva fra scuola e famiglia”, ha concluso Valditara.