Caltanissetta, Cimitero Angeli: un investimento da oltre 1,1 milione di euro per i nuovi loculi comunali

L’Amministrazione comunale, con la conclusione delle procedure di gara telematica, ha dato il via libera formale al progetto che vedrà la nascita di ben 9 nuove sezioni di loculi comunali all’interno della zona ampliata del Cimitero Angeli.

Una risposta definitiva e strutturale sulla capienza dei loculi sulla capienza del camposanto cittadino

Un intervento massiccio, pianificato per risolvere sul nascere il rischio di saturazione e garantire decoro e serenità alle famiglie nissene.

L’operazione nasce da una direttiva politica firmata dall’Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali, Calogero Adornetto, che aveva invitato la Direzione Lavori Pubblici a individuare con urgenza le risorse e le aree idonee per l’ampliamento. Quella visione è diventata prima realtà amministrativa con un importante provvedimento approvato dalla Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Walter Tesauro, e oggi si traduce in un cantiere pronto a partire.

Il progetto esecutivo, che presentava un valore stimato a base d’asta di € 1.108.514,88 (IVA esclusa), è stato gestito tramite una procedura negoziata telematica curata dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Giuseppe Tomasella.

La commissione di gara ha registrato l’interesse di numerose ditte e ha visto l’aggiudicazione formale in favore dell’impresa Innovatek Srl. Quest’ultima ha ottenuto l’appalto offrendo un ribasso percentuale del 25,717%, che fa scendere l’importo netto contrattuale dei lavori a € 834.377,19. “Questa efficiente gestione pubblica ha permesso al Comune di generare un risparmio di oltre 274 mila euro rispetto alle somme stanziate inizialmente, risorse preziose che resteranno a disposizione dell’Ente – dichiara l’Assessore Calogero Adornetto -. Quello dei servizi cimiteriali è un ambito sensibile che tocca da vicino gli affetti più profondi di ogni cittadino, e per questo richiedeva una risposta rapida, seria e priva di tentennamenti. La delibera con cui abbiamo rimodulato la distribuzione delle aree interne, individuando anche spazi per dare sfogo alle richieste dei privati, si inserisce in una strategia più ampia. Non ci siamo limitati a tamponare l’emergenza, ma abbiamo programmato il futuro del nostro cimitero in modo che non si verifichino mai più blocchi o criticità strutturali. Desidero ringraziare pubblicamente l’Ing. Giuseppe Tomasella e tutta la struttura tecnica dei Lavori Pubblici” – prosegue l’Assessore Adornetto – per aver tradotto i nostri indirizzi politici in un bando trasparente, rigoroso e veloce. Aver ottenuto un risparmio d’asta così importante mantenendo intatta la qualità e l’ambizione del progetto dimostra che la macchina amministrativa di Caltanissetta sa lavorare con efficienza e precisione”.

Con la formalizzazione dell’aggiudicazione, gli uffici comunali procederanno nei prossimi giorni alla consegna formale delle aree alla ditta vincitrice per l’avvio immediato degli scavi e delle strutture portanti. Il monitoraggio del cantiere sarà costante, per fare in modo che i tempi di consegna delle 9 sezioni vengano rispettati al millesimo, restituendo alla città un servizio essenziale completamente rinnovato e potenziato.