Salute

Mafia appalti: chiesta a Csm una pratica a tutela del gip Caltanissetta, “Scarpinato ha fatto bullismo politico”

Redazione

Mafia appalti: chiesta a Csm una pratica a tutela del gip Caltanissetta, “Scarpinato ha fatto bullismo politico”

Mar, 06/10/2026 - 16:53

Condividi su:

Aprire “una pratica a tutela del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta” Santi Bologna “e, più in generale, dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione giudiziaria”. Lo chiedono i consiglieri togati di Magistratura Indipendente Edoardo Cilenti, Paola D’Ovidio, Maria Vittoria Marchianò, Maria Luisa Mazzola, Eligio Paolini e Dario Scaletta, e i componenti laici Felice Giuffrè, Enrico Aimi, Daniela Bianchini e Daniele Porena, al Comitato di Presidenza del CSM, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento interno.

L’azione dei togati trae origine dalle dichiarazioni con cui, nei giorni scorsi, Roberto Scarpinato senatore e ex magistrato, nel quadro di una più ampia ricostruzione delle indagini sulle stragi mafiose del 1992-1993, ha sostenuto che un provvedimento di archiviazione del GIP nisseno sarebbe fondato anche su fatti e circostanze ritenuti falsi da altre autorità giudiziarie e darebbe “di fatto manforte al bullismo politico” di cui egli stesso afferma di essere vittima.

“Su vicende di straordinaria rilevanza storica e giudiziaria come queste, il confronto pubblico, anche radicalmente critico, sulle diverse ricostruzioni investigative e sulle valutazioni contenute nei provvedimenti è pienamente legittimo”, osservano i consiglieri. “Non compete al Consiglio stabilire quale ricostruzione sia corretta, né valutare la fondatezza dell’archiviazione: l’ordinamento prevede gli strumenti per contestare le decisioni dell’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, sottoporle al controllo di altri giudici”.

Diverso, secondo i firmatari, è descrivere un provvedimento giudiziario come uno strumento che offre sostegno a un’attività di ‘bullismo politico’: in questo modo l’esercizio della giurisdizione viene collocato all’interno di uno scontro politico e gli si attribuisce una funzione diversa da quella dell’accertamento dei fatti e dell’applicazione della legge. Una rappresentazione che assume particolare rilievo perché proviene da chi ha a lungo esercitato le funzioni di magistrato e conosce bene, proprio per esperienza professionale, la differenza tra la critica, anche radicale, di un provvedimento e l’attribuzione al giudice che lo ha adottato di una collocazione all’interno di un conflitto politico.I consiglieri ricordano che il Consiglio si è già confrontato con questioni analoghe in recenti vicende, pur in contesti e con modalità differenti: la libertà di critica nei confronti dell’attività giudiziaria, che deve restare pienamente garantita, incontra un limite quando dalla contestazione dell’atto si passa alla delegittimazione della funzione, attribuendo ai magistrati finalità politiche o interessi estranei all’esercizio della giurisdizione.”La tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura non sottrae l’attività giudiziaria al dibattito pubblico”, concludono i consiglieri. “Richiede, al contrario, che quel dibattito si confronti liberamente con il contenuto degli atti e delle decisioni, senza trasformare il magistrato che li ha adottati in un soggetto del confronto politico”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta