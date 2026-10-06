Caltanissetta. Continua l’impegno del Rotary Club nel service dedicato alla prevenzione e formazione alle manovre del primo soccorso e BLSD

CALTANISSETTA. Continua l’impegno del Rotary Club di Caltanissetta nel service dedicato alla prevenzione e alla formazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

L’ultimo corso BLSD in ordine cronologico ha coinvolto 18 studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico (ITET) “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, offrendo loro competenze preziose per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Un sentito ringraziamento da parte del Rotary Club è giunto alla Dirigente scolastica, Dott.ssa Santa Iacuzzo, per aver accolto e sostenuto questa importante iniziativa, favorendo una preziosa collaborazione tra scuola e Rotary.

Grazie anche agli instancabili istruttori Rita Marchese Ragona, Giuseppe Sagone, Egle Termini, Salvatore Lupo e Gaetano Alù per la professionalità e la passione messe al servizio dei giovani e del territorio nisseno.