Caltanissetta. Il 9 ottobre la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti aderisce alla “Giornata Mondiale della Vista”

CALTANISSETTA. La Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS aderisce alla “Giornata Mondiale della Vista” (www.giornatamondialedellavista.it), l’evento annuale che si celebra il secondo Giovedì di ottobre, organizzato dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia ETS (www.iapb.it), in collaborazione con l’Unione stessa (www.uici.it), finalizzato a richiamare l’attenzione della cittadinanza, delle istituzioni, dei professionisti della salute, delle autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Nell’occasione, Venerdì 9 Ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l’ambulatorio oculistico della Sezione, sito a Caltanissetta, in via della Regione, n.12, scala A, piano 2°, sarà distribuito apposito materiale informativo e, previa prenotazione telefonica, saranno effettuati dei controlli oculistici gratuiti a cura del dottor Salvatore Saporito, medico specializzato in oftalmologia. Coloro i quali fossero interessati potranno rivolgersi agli uffici della Sezione Mercoledì 7 e Giovedì 8 Ottobre prossimi, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, al numero telefonico 0934 683338.