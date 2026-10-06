Sicilia, vicini litigiosi: finisce a coltellate

Una lite tra vicini degenera in un’aggressione con un coltello con un 46enne ferito al volto a cui viene assegnata una prognosi di 30 giorni. Accade a Ramacca, in provincia di CATANIA, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne per tentato omicidio e porto abusivo di armi. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta giunta al Numero unico d’emergenza 112, che segnalava una persona ferita dopo una lite con un vicino. I militari, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo la ricostruzione, al culmine della discussione, nata da precedenti dissidi, il 60enne avrebbe estratto un coltello e colpito il 46enne al volto, proseguendo l’aggressione anche dopo la caduta della vittima.

L’uomo avrebbe inoltre rivolto l’arma contro il figlio della vittima, prima di rientrare nella propria abitazione. La visione delle immagini ha consentito ai carabinieri di ricostruire l’accaduto e di acquisire ulteriori elementi a carico del 60enne che è finito in cella nel carcere di Caltagirone