Caltanissetta. L’Asp riceve l’apprezzamento di un cittadino per un tempestivo intervento di tutela oncologica dell’Urp

CALTANISSETTA. Efficienza, sensibilità e capacità di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Sono i principi che emergono dalla lettera di elogio ed encomio pervenuta in questi giorni alla Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta da parte di un utente, il signor S. D. T., che ha inteso ringraziare pubblicamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e la Direzione Aziendale per la tempestiva e risolutiva gestione di una complessa pratica di garanzia e tutela per prestazioni sanitarie di primo accesso riguardanti una paziente oncologica.

La vicenda prende le mosse dall’attivazione, da parte dell’utente, del cd. “percorso di tutela” aziendale per l’ottenimento di due prestazioni sanitarie destinate a una persona affetta da patologia oncologica. A seguito del sollecito e dell’immediata presa in carico dell’istanza da parte del servizio Coordinamento URP, guidato dal Dott. Angelo Iannello, gli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria si sono prontamente attivati, garantendo la fissazione ed erogazione di entrambe le prestazioni in tempi estremamente rapidi.

Nella nota di ringraziamento indirizzata al Direttore Generale, dott. Salvatore Lucio Ficarra, e al Coordinatore URP, il cittadino ha espresso parole di profondo apprezzamento: “A seguito del suo intervento, sono stato infatti contattato dagli uffici competenti e le due prestazioni sono state entrambe fissate con una rapidità che ha consentito di dare concreta e immediata soluzione alla problematica segnalata. Ritengo pertanto doveroso darle atto che il suo intervento è stato determinante e risolutivo. In situazioni come questa emerge chiaramente quanto possano fare la disponibilità, la serietà e il senso di responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni. E’ proprio la presenza di dirigenti attenti e capaci di farsi carico delle problematiche dei cittadini che contribuisce a rendere l’Azienda più efficiente e più vicina alle reali esigenze dell’utenza”.

La Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta accoglie con particolare soddisfazione l’attestazione di stima, che evidenzia l’efficacia del servizio URP quale canale diretto di ascolto, tutela e presa in carico dei diritti dei pazienti, in particolare delle categorie più fragili. L’Azienda rinnova il proprio quotidiano impegno nel potenziamento dei percorsi di garanzia e nell’umanizzazione delle cure, affinché ogni cittadino possa trovare risposte tempestive ed adeguate alle proprie esigenze di salute.