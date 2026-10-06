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Sicilia baciata dalla fortuna: vinti 50 mila euro al 10eLotto

Redazione 1

Sicilia baciata dalla fortuna: vinti 50 mila euro al 10eLotto

Mar, 06/10/2026 - 17:26

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Festeggia la Sicilia con una doppietta da 50mila euro nel concorso del 10eLotto di sabato 3 ottobre: come riporta Agipronews, un “6” Doppio Oro regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via S.Vito a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina.

Da segnalare anche 20mila euro centrati a Vittoria, in provincia di Ragusa, grazie a un “7” Doppio Oro e 10 euro giocati sulla Strada Statale 115. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.

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