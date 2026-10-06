Poste Italiane, a Riesi il volto giovane dell’azienda: la storia della neoassunta ventisettenne Valentina Mirisola

Una laurea magistrale in direzione aziendale, ventisettenne e originaria di Mazzarino e un sogno che si avvera: quello di lavorare in Poste Italiane.

Questa è la storia di Valentina Mirisola, appena assunta dal Gruppo e assegnata all’ufficio postale di via Altovino 1 a Riesi. Dove, per sua stessa ammissione, ha trovato una squadra energica e con tanta voglia di fare. “È un ambiente di lavoro giovanile nel quale è stimolante e gratificante lavorare ogni giorno” – dichiara l’operatrice.

Tutte le risorse applicate all’unico ufficio postale del piccolo comune nisseno, infatti, sono under 50, di cui ben sette con meno di 40 anni. Tra questi ultimi anche la direttrice Luciana Spanò, da pochi mesi alla guida della sede.

“Entrare in Poste è un sogno che si realizza. Prima si ambiva al posto fisso. Noi giovani sogniamo di lavorare in aziende che sappiamo valorizzare le competenze, che investano nella formazione e offrano opportunità di crescita. Per me questa azienda è tutto questo” – prosegue Valentina.

Tre candidature inserite sul portale aziendale mentre studia all’università e, dopo la laurea, la chiamata per il colloquio. I test di matematica, italiano e inglese, il digital assesment e un caso aziendale da risolvere. Infine l’assunzione tanto desiderata: “Quando mi hanno telefonato stavo tornando da scuola dove insegnavo matematica. Pensavo fosse uno scherzo. Ho fatto un salto di gioia” – prosegue la giovane.

Per Valentina il ruolo di sportellista è l’inizio di un progetto che sente le darà la possibilità di crescere, sia personalmente che professionalmente. “Sono in Poste da soli due mesi e già, grazie alla formazione e all’affiancamento ricevuti, ho capito che l’azienda investe nelle sue risorse. Sta a noi metterci alla prova costantemente, con la volontà di raggiungere l’autonomia necessaria per guardare lontano” – conclude la dipendente.

La sua storia si inserisce in un contesto più ampio che vede Poste Italiane impegnata a favorire l’occupazione giovanile nell’Isola, sia negli uffici postali sia nel recapito. Sono 220 le nuove risorse inserite nel piano assunzioni siciliano 2026, che, come Valentina, hanno preso o prenderanno servizio entro la fine dell’anno. Anche per supportare la transizione digitale guidata dall’azienda nei comuni sotto i 15mila abitanti grazie al progetto Polis. Nello specifico Riesi, insieme ad altri 325 uffici postali in Sicilia, oggi offre non solo i servizi postali e finanziari ma anche quelli della pubblica amministrazione.