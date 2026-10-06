Caltanissetta. Competenze e gesti che salvano la vita: il Sindaco premia Francesca Perriera

Il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha consegnato una targa di encomio a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città alla concittadina Francesca Perriera, 45 anni, studentessa del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede distaccata di Caltanissetta dell’Università degli Studi di Palermo.

Il riconoscimento intende celebrare il pronto e coraggioso intervento compiuto lo scorso 1° luglio lungo il tratto autostradale tra Caltanissetta ed Enna. All’interno di una galleria caratterizzata da un restringimento di carreggiata per lavori in corso e da un’elevata densità di traffico, la signora Perriera ha notato un’autovettura ferma in posizione trasversale che poneva a grave rischio la sicurezza della circolazione.

Coordinando con lucidità i propri familiari per bloccare il traffico ed allertare i soccorsi, Francesca Perriera si è avvicinata al veicolo prestando soccorso al conducente, colto da un improvviso malore. Applicando le tecniche apprese durante il suo percorso universitario e di tirocinio – tra cui la manovra di Rautek e la rianimazione cardiopolmonare (RCP) a seguito di valutazione ABCDE – la studentessa è riuscita a ripristinare le funzioni vitali dell’uomo prima dell’arrivo del personale sanitario del 118, salvandogli la vita.

A margine della cerimonia, il Sindaco Walter Tesauro ha espresso la gratitudine di tutta la comunità nissena:

«Il gesto compiuto dalla signora Francesca Perriera rappresenta un altissimo esempio di altruismo, preparazione professionale e straordinaria prontezza di spirito. Francesca è prima di tutto un modello straordinario e un motivo di profondo orgoglio per i suoi tre figli, che possono guardare a lei con immensa ammirazione. È, al contempo, un punto di riferimento per l’intera cittadinanza, poiché ha dimostrato cosa significhi mettere l’incolumità e i bisogni della collettività al di sopra dei propri, agendo senza esitazione di fronte al pericolo per salvare una vita umana. A lei vanno i complimenti e la profonda gratitudine dell’Amministrazione comunale e di tutta Caltanissetta».