Sutera. Ancora incendi nel territorio, ma l’amministrazione comunale ha mantenuto alta la propria attenzione

SUTERA. Nonostante l’autunno inoltrato, continuano purtroppo a verificarsi incendi e azioni dolose a Sutera. A darne notizia è stato il sindaco Carmelo Salamone che, tuttavia, ha rilevato: “Non si è però mai arrestata l’attenzione e il costante monitoraggio del territorio da parte dell’Amministrazione Comunale. In relazione all’ultimo incendio verificatisi sabato 3 ottobre, un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, al Corpo Forestale e ai piloti impegnati nelle operazioni antincendio, per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nella tutela del nostro territorio e della nostra comunità”.

Il primo cittadino ha ribadito: “La risposta, però, non può essere soltanto nell’emergenza: dobbiamo investire sempre di più nella prevenzione. Proprio in questa direzione, il 21 settembre il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento gruppi volontari di Protezione Civile, un passo importante per rafforzare l’organizzazione e la capacità di intervento sul territorio. A breve sarà inoltre convocata un’assemblea con l’obiettivo di reclutare i volontari. Il lavoro per la prossima stagione è già iniziato”.