Oms, in Europa esperienze traumatiche infantili per oltre 2 giovani su 3. La separazione da un genitore la più frequente, abusi sessuali per il 29%

In Europa più di due giovani adulti su tre hanno vissuto almeno un’esperienza infantile avversa: forme di abuso, violenza domestica o negligenza, oppure la separazione da un genitore o la convivenza con familiari affetti da disturbi mentali o con problemi di dipendenza da sostanze. È il dato che emerge da uno studio dell’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Quando un bambino cresce in un contesto di violenza o in una famiglia in crisi, non deve stupire che queste esperienze lo accompagnino in classe, nel mondo del lavoro e nelle relazioni anche a distanza di anni”, ha affermato Natasha Azzopardi-Muscat, direttrice della divisione Sistemi Sanitari dell’Oms Europa. Dall’indagine, che ha coinvolto 26mila giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni in 29 Paesi europei (tra cui l’Italia), è emerso che il 22,2% del campione ha subito un’esperienza avversa, il 23,9% due o tre e il 22,8% quattro o più. La separazione o la morte di un genitore è l’evento traumatico più comune (39,2%), seguito dall’aver assistito a episodi di violenza domestica (35,2%), aver subito un abuso sessuale (29,1%), vissuto un’esperienza di malattia mentale in ambito familiare (25,5%), di abuso di sostanze (22,1%), un abuso emotivo (21,4%), episodi di incuria (13,2%) o un abuso fisico (12%).

In molti casi queste esperienze lasciano tracce durature: il 76,3% di chi ha vissuto quattro o più esperienze infantili avverse ha ritenuto di aver avuto bisogno di supporto per sofferenza mentale nell’anno precedente, contro il 36,7% di chi non ne ha segnalata alcuna. Chi riporta quattro o più esperienze avverse mostra inoltre una probabilità sei volte maggiore di subire violenza e dieci volte maggiore di perpetrarla a propria volta in età giovanile. “Spesso sfugge quanto sia diffuso questo fenomeno. Non stiamo parlando di una piccola minoranza sfortunata: la maggior parte dei giovani adulti coinvolti in questa indagine ha vissuto almeno un’esperienza avversa durante l’infanzia”, conclude Azzopardi-Muscat. “Non si tratta di una questione isolata legata alla salute mentale, bensì di un problema sociale ed economico che richiede il coinvolgimento di tutti i settori, non solo dei servizi sanitari