Caltanissetta. La dott.ssa Maria Ippolito riconfermata presidente di Federfarma per il quadriennio 2026/2030

CALTANISSETTA. La dott.ssa Maria Ippolito è stata riconfermata presidente di Federfarma Caltanissetta per il quadriennio 2026/2030. Questa invece la composizione degli organi sociali di Federfarma per il quadriennio 2026- Consiglio Direttivo:
Presidente e Responsabile rurale Dott. Maria Ippolito
Vicepresidente Dott. Barbara Iraci Capuccinello
Segretario Dott. Nicola Gennuso
Tesoriere Dott. Salvatore Celestri
Consigliere Dott. Giuseppe Santisi
Consigliere Dott. Salvatore Campisi
Consigliere Dott. Ennio Valenza.
Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti :
Presidente Dott. Valerio Cimino
Componente Dott. Lucio Rinaldi
Componente Dott. Giovanni Verso
Componente supplente Dott. Vincenzo De Maria
Componente supplente Dott. Silvia Trigona
Collegio dei Probiviri
Presidente Dott. Santo Guadagnino
Componente Dott. Fine Alessandra
Componente Dott. Luigi Russo
Collegio dei Probiviri supplente
Componente Dott. Rosalba Pantano