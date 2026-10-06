Salvini, alla Camera proposta Lega su revoca cittadinanza a stranieri che delinquono: “Vediamo come la pensano Renzi, De Luca, Schlein e Conte”

“Arriva finalmente in votazione in Parlamento, alla Camera, una proposta della Lega su cui abbiamo lavorato per mesi, che prevede una cosa che secondo me è normale, di minimo buonsenso: revocare il permesso di soggiorno o la cittadinanza ai cittadini stranieri che commettono gravi reati”. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Filorosso, in onda questa sera su Rai Tre e di cui è stata diffusa un’anticipazione. “Chi può dire che è un’idea malsana, razzista? Io ti do il permesso di soggiorno, ti do la cittadinanza, vuol dire sanità gratuita, scuola gratuita, a condizione che io ti dia fiducia. Però tu devi ripagarmi questa fiducia. Se poi ammazzi, stupri, spacci, rapini, te lo tolgo questo documento. Mi sembra quasi banale”, ha illustrato il ministro, sottolineando che Renzi, De Luca, Schlein e Conte potranno “dimostrare agli italiani fra pochi giorni come la pensano”