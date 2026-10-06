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Butera. Emanuele Simone La Bella nuovo Assessore allo Sport e ai Servizi sociali: il plauso del sindaco

Redazione 1

Butera. Emanuele Simone La Bella nuovo Assessore allo Sport e ai Servizi sociali: il plauso del sindaco

Mar, 06/10/2026 - 16:16

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BUTERA. Nominato oggi il nuovo Assessore Emanuele Simone La Bella in quota M5S. LO ha annunciato il sindaco Giovanni Zuccalà. Il primo cittadino buterese gli ha attribuito le deleghe alle politiche sociali, servizi cimiteriali, sport , viabilità.

Studente in giurisprudenza, ha già mostrato preparazione e sensibilità verso i cittadini. Il sindaco ha espresso il proprio plauso per la scelta del nuovo assessore ringraziando anche i precedenti assessori del M5S: “Certo del suo sostanziale contributo all’amministrazione della città, colgo l’occasione per ringraziare ancora del prezioso lavoro svolto, i precedenti assessori del M5S: Lorenzo Puci e Giorgia Maniaci”.

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