Caltanissetta, Alberto Di Mare nuovo dirigente della Direzione III – Urbanistica e Mobilità

Il Comune di Caltanissetta rafforza la propria struttura amministrativa e tecnica con l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dell’Architetto Alberto Di Mare, che assumerà la guida della Direzione III – Urbanistica e Mobilità dell’Ente.

Nel corso della mattina odierna, infatti, alla presenza della Giunta comunale, del Segretario Generale e del Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Caltanissetta, è avvenuta la firma del contratto individuale di lavoro, con formale decorrenza del servizio a partire da mercoledì 7 ottobre 2026.

L’immissione in ruolo del nuovo dirigente è il risultato di un articolato iter burocratico. Il Comune di Caltanissetta ha siglato un’apposita convenzione per attingere alla graduatoria per Dirigente Tecnico del Comune di Rende, approvata nel giugno del 2024. Attraverso lo scorrimento di tale elenco è stato individuato l’Architetto Di Mare, la cui nomina nei ruoli organici dell’Ente è stata successivamente formalizzata dalla Direzione Risorse Umane a seguito della verifica dei requisiti e della documentazione presentata.

Nato ad Augusta nel 1969, l’Arch. Alberto Di Mare vanta una solida e pluriennale esperienza nella Pubblica Amministrazione, affiancata da un elevato profilo di specializzazione accademica e professionale. Dopo essersi laureato in Architettura presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria con il massimo dei voti e la lode, ha arricchito il proprio percorso post-universitario conseguendo tre Master di secondo livello focalizzati sulla gestione e difesa del territorio, sul monitoraggio ambientale e sul management degli Enti locali, insieme a un Master di primo livello in diritto e politiche comunitarie. Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria, è abilitato come coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Dal 2001 ad oggi ha prestato servizio come Funzionario Tecnico e titolare di Incarico di Elevata Qualificazione presso il Comune di Reggio Calabria, dove ha guidato settori strategici legati alla pianificazione territoriale, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile e al demanio marittimo, ricoprendo inoltre le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per rilevanti interventi infrastrutturali e ambientali.

“Per l’Amministrazione comunale è molto importante sostituire l’Ing. Dell’Utri, colonna portante del Comune, che ha svolto il proprio lavoro in modo egregio fino al pensionamento nello stesso settore che è chiamato a dirigere l’Arch. Di Mare – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro.

Siamo felici e onorati che abbia accettato questo incarico, considerata l’esperienza che ha maturato e il profilo professionale di alto livello. Come tutte le città, Caltanissetta ha diverse esigenze e i suoi uffici sono chiamati a lavorare risolvendo sovente quel delicato equilibrio fra programmazione ed emergenza. Da parte nostra, però, troverà sempre la massima disponibilità e collaborazione.

Ha la fortuna di contare sull’Ing. Adornetto, una persona molto preparata sulla materia e ben consapevole delle necessità di questa città. Ma in generale, a partire da profili competenti e di alto valore come il Segretario Comunale, il Ragioniere Generale e l’Ufficio di Gabinetto qui presente, potrà contare su un’intera squadra, uffici e risorse che sosterranno il suo operato.

Benvenuto e buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale, siamo certi che svolgerà un lavoro importante”

A margine della firma del contratto, l’Arch. Di Mare ha ringraziato l’Amministrazione e ha assicurato il massimo impegno al servizio del Comune di Caltanissetta: “Grazie di cuore per la splendida accoglienza, gradita e devo ammettere anche inaspettata. Mi impegnerò a fondo per essere all’altezza delle vostre aspettative.

Sono una persona che proviene dal lavoro concreto, abituato a stare all’interno dei processi e a svolgere la professione dietro le quinte. Questo incarico per me rappresenta un’occasione per dare il mio contributo al servizio di una città importante, che negli ultimi giorni sto imparando a conoscere. Il primo impatto è stato sicuramente positivo e quella che sto scoprendo mi sembra una bella squadra, composta da persone di esperienza e legate al proprio territorio.

Sono consapevole che, provenendo da un altro contesto, affronterò delle difficoltà, che però non mi spaventano. Per me è una sorta di sfida e spero di vincerla grazie anche alla collaborazione e al supporto di tutti”.