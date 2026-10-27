San Cataldo. Il sindaco Comparato segnala discarica abusiva a Pizzo Carano: “Ogni intervento di rimozione ha un costo per il Comune; faccio appello ai cittadini a tenere pulita la Città”

SAN CATALDO. Non accenna a placarsi il fenomeno delle discariche abusive a San Cataldo. A sostenerlo è stato il sindaco Gioacchino Comparato in un video. Il primo cittadino sancataldese ha sottolineato come “Ogni intervento di rimozione ha un costo per il Comune, e quindi per tutti noi. Abbandonare i rifiuti significa sporcare il territorio, favorire la presenza di roditori e insetti e far pagare alla collettività le conseguenze di un gesto irresponsabile”.

Il sindaco ha poi rilevato: “I controlli e le sanzioni servono, ma da soli non bastano. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti: tenere pulita San Cataldo è una responsabilità condivisa. Rispettiamo la nostra città. A partire dai gesti di ogni giorno. Queste discariche hanno un costo per la comunità, per cui faccio appello ai cittadini a tenere pulita la Città”.