Salute mentale, Percudani: “dipendenze dietro l’ansia dei ragazzi, droghe sottovalutate come web ed azzardo patologico”

Chiedono aiuto per l’ansia, gli stati depressivi o la difficoltà a controllare il comportamento. Durante la valutazione emerge anche l’uso di sostanze, che può essere vissuto dai ragazzi come un’abitudine occasionale, legata alle serate. Mauro Percudani, direttore del Dipartimento di SALUTE mentale e delle dipendenze dell’ospedale Niguarda di Milano, richiama l’attenzione proprio su questa percezione: “dal punto di vista dei ragazzi, per esempio, a volte il tema dell’utilizzo di sostanze è molto sottovalutato”. Il rischio riguarda anche ciò che si pensa di consumare saltuariamente, per svago. Approfondendo i problemi portati ai servizi, racconta, “scopri che dietro a questo c’è la cannabis, la cocaina, l’ecstasy, le altre sostanze”.

Il direttore distingue questa sottovalutazione dalla preparazione degli operatori: “Dal punto di vista dei professionisti, direi che ormai su questo aspetto c’è molta attenzione, molta competenza e molta formazione”. Segnala inoltre le dipendenze comportamentali, dal gioco d’azzardo patologico alle attività in rete, i cui segnali possono essere trascurati fino a quando la situazione diventa grave. Quando un disturbo psichico si accompagna all’abuso di sostanze, occorre poi far lavorare insieme servizi diversi. “Una persona può avere un disturbo depressivo ma abusare anche di sostanze. Allora lì stiamo parlando di due servizi che devono collaborare”, spiega Percudani. Il raccordo tra psichiatria e servizi per le dipendenze è uno dei passaggi che il medico considera più delicati: “Si rischia di perdere le persone perché le persone perdono dei punti di riferimento, devono transitare da un servizio all’altro”. Per il direttore, è su questi confini che bisogna intervenire, mettendo i professionisti nelle condizioni di accompagnare insieme chi ha bisogno di più competenze