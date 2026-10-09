Rugby, Nissa-Palermo: svelato il calendario del Girone 6 di Serie B. Il 16 ottobre a Messina al via la nuova avventura

Con la pubblicazione ufficiale dei calendari da parte della Federazione Italiana Rugby, si alza il sipario sulla stagione 2026/2027 del campionato nazionale di Serie B (Girone 6). Per la nuova realtà costituita da Nissa Rugby e Rugby Palermo è il momento di scendere in campo con ambizione in un torneo di altissimo livello tecnico e dalla spiccata valenza interregionale.

Il girone metterà di fronte piazze storiche e tradizioni rugbistiche differenti provenienti da Sicilia, Campania e Puglia: dalle compagini isolane come XV Sud Est Ragusa Siracusa, San Gregorio Catania Rugby e Messina Rugby 2016, alle formazioni campane e pugliesi come Rugby Benevento, Partenope Rugby, Rugby IV Circolo Benevento, Salento Trepuzzi Rugby, Tigri Rugby Bari 1980 e Appia Rugby Puglia. Un raggruppamento stimolante che promette grande spettacolo e trasferte impegnative su campi prestigiosi.

In questo scenario si inserisce con forza il progetto della Nissa Rugby e del Palermo Rugby, un’alleanza strategica e lungimirante nata per unire le forze, mettere a sistema le migliori risorse tecniche e dare ulteriore spinta e solidità al rugby siciliano nei campionati nazionali.

A testimonianza della forte unione d’intenti e del radicamento territoriale del progetto, la squadra disputerà le proprie partite casalinghe dividendosi equamente tra Caltanissetta e Palermo, portando il grande rugby di Serie B direttamente nei cuori dei tifosi di entrambe le città. L’esordio assoluto nel girone d’andata è fissato per domenica 18 ottobre 2026, quando i “i neroarancioverdi” affronteranno in trasferta il Messina Rugby 2016, mentre il debutto casalingo sarà contro il XV Sud Est Ragusa Siracusa.

Il cammino è tracciato: la palla ovale è pronta a volare per una stagione indimenticabile.