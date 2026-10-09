Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025: un anno di crescita, innovazione e rinnovamento

Anche quest’anno l’arte accompagna questo racconto. Si rinnova infatti la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo attraverso un contest creativo che ha coinvolto gli studenti nell’interpretazione dei valori e della visione sostenibile del Gruppo. Le opere selezionate diventano parte integrante del Bilancio, dalla copertina alle immagini dei diversi capitoli, creando un dialogo tra impresa, talento e nuove generazioni.

I numeri raccontano la dimensione raggiunta: 52 punti vendita, più di 90 affiliati in Sicilia e 1.780 collaboratori. Ma dietro i numeri c’è soprattutto un’impresa che continua a evolvere.

Il 2025 è stato infatti un anno di rinnovamento della rete, con interventi che hanno interessato diversi punti vendita, dal Famila di Piazza Marina a Palermo a Il Centesimo di Alcamo, per offrire spazi, servizi ed esperienze sempre più vicini alle nuove esigenze dei consumatori.

Al centro di questa evoluzione restano le persone. Il Gruppo ha continuato a investire nella crescita delle competenze con percorsi manageriali, relazionali, digitali e tecnico-specialistici: 2.860 ore dedicate a leadership e comunicazione, 266 ore su Power BI e numerose attività realizzate insieme a partner qualificati. Un impegno che nel 2025 si accompagna a un traguardo particolarmente significativo: l’ottenimento della certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, espressione della volontà di costruire un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo.

La sostenibilità prende forma anche fuori dall’azienda, attraverso iniziative capaci di coinvolgere direttamente le comunità. A Palermo, Famila è stata Main Sponsor del Clean Up Day di Plastic Free, che ha riunito circa 200 persone e consentito di raccogliere 1.000 kg di rifiuti al Foro Italico. Con RAP – Risorse Ambiente Palermo, invece, il progetto “Dai valore ai tuoi rifiuti: smaltisci e risparmia” ha trasformato la corretta raccolta dei rifiuti in un gesto virtuoso, premiando i cittadini e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale.

Anche la solidarietà entra nella quotidianità della spesa. Attraverso l’Arrotondamento Solidale con Worldcoo, la generosità dei clienti ha sostenuto Piccoli Battiti con 16.640 euro e Casa del Sorriso con oltre 42 mila euro. Parallelamente, si rafforza la partnership con Le Onde, con iniziative contro la violenza di genere e nuovi percorsi orientati alla formazione, all’inserimento lavorativo e all’autonomia economica delle donne che hanno vissuto situazioni di fragilità.

Il 2025 è stato anche l’anno di nuovi modi di raccontare e vivere il punto vendita. Con Famila Inside, il Gruppo ha aperto virtualmente le porte della propria realtà attraverso i social, mostrando persone, formazione, innovazione e vita quotidiana. Con Famila’n Fest, invece, i punti vendita sono diventati luoghi di incontro e condivisione, portando nelle province di Caltanissetta, Catania e Palermo tradizioni, sapori e momenti di festa legati alle tradizioni locali.

Il Bilancio di Sostenibilità 2025 restituisce così il ritratto di un Gruppo che cambia senza perdere la propria identità: nato a Caltanissetta, cresciuto in Sicilia e profondamente legato al territorio, continua a guardare avanti investendo nelle persone, nell’innovazione e nelle comunità.

Dalla formazione alla parità di genere, dall’ambiente alla solidarietà, fino al rinnovamento dei punti vendita e ai nuovi modi di dialogare con i clienti, il filo che unisce ogni progetto rimane lo stesso: trasformare la crescita in valore condiviso.

È il significato più concreto della Vision del Gruppo, “Insieme, facciamo la differenza”: perché la sostenibilità non è soltanto qualcosa da raccontare in un Bilancio, ma un futuro da costruire, ogni giorno, insieme.