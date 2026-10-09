Pedofilia. Enna, chiesti 2 anni per vescovo: “Disse il falso”

Condanna a due anni, senza sospensione condizionale e con esclusione delle attenuanti. Questa la richiesta del pm del tribunale di Enna, Santo Di Gregorio, al termine della requisitoria nel processo con rito abbreviato a carico del vescovo di piazza della diocesi di Piazza Armerina (Enna), Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale, attuale parroco della chiesa madre di Enna, Vincenzo Murgano, che devono rispondere di falsa testimonianza.

La sentenza e’ prevista per giorno 11 dicembre. I due prelati, difesi e rispettivamente dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, del foro di Roma e Gabriele Cantaro, Mauro Di Natale e Francesco Petralia, sono imputati di avere reso false dichiarazioni nel corso del processo per abusi sessuali su minori a carico del sacerdote Giuseppe Rugolo. Rugolo e’ gia’ stato condannato con sentenza definitiva a tre anni di carcere. Erano state le motivazioni della sentenza a sottolineare un comportamento del vescovo Gisana definito “facilitatore degli abusi”. Gisana e Murgano non erano presenti in aula. Era presente Antonio Messina, vittima degli abusi che denuncio’ i fatti e che e’ assistito dall’avvocata Eleanna Parasiliti Molica.