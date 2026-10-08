Serradifalco. C’è il programma della 10^ edizione della Settimana della Prevenzione Oncologica promossa dall’Associazione “No Serradifalko”

SERRADIFALCO. C’è grande attesa per la 10^ edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese in programma dal 18 al 25 ottobre 2026 con screening oncologici, eventi informativi, attività sportive e novità esclusive. Si tratta di un evento organizzato dall’associazione No Serradifalko” del presidente Marcello Palermo che, negli anni, è diventato un autentico punto di riferimento in termini di promozione della cultura della prevenzione nel territorio. Questo il programma della 10^ edizione:
Domenica 18 ottobre 2026
Ore 09:00 via Cavaleri di Vittorio Veneto
Giornata Ecologica “Un piccolo gesto per un grande futuro”
Attività organizzata con l’amministratore Comunale di Serradifalco.
lunedì 19 ottobre
Ore 11.00
Istituto Comprensivo Filippo Puglisi
Educazione della salute nelle scuole a cura dell’U.O.S. Promozione e Prevenzione della Salute.
Ore 18.00
Sala Luigi Sturzo del Comune di Serradifalco.
Cerimonia inaugurale.
Martedì 20 ottobre
Ore 11.00
Istituto Comprensivo Filippo Puglisi
Educazione della salute nelle scuole a cura dell’U.O.S. Promozione e Prevenzione della Salute.
Mercoledì 21 ottobre
Ore 11.00
Istituto Comprensivo Filippo Puglisi
Educazione della salute nelle scuole a cura dell’U.O.S. Promozione e Prevenzione della Salute.
Ore 19:30
Stadio Comunale A. Alaimo.
Triangolare di calcio a otto “1° Memorial Giovanni Bellavia”.
Giovedì 22 ottobre
Ore 8.30/13.30 – 14.30/17.30
Via Delle Arti
Attività multiscreening (Mammografia, PAP-HPV test e distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci) mediante unità mobile presso.
Venerdì 23 ottobre
Ore 8.30/13.30 – 14.30/17.30
Via Delle Arti
Attività multiscreening (Mammografia, PAP-HPV test e distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci) mediante unità mobile.
Sabato 24 ottobre
Ore 8.30/13.30 – 14.30/17.30
Via Delle Arti
Attività multiscreening (Mammografia, PAP-HPV test e distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci) mediante unità mobile.
Domenica 25 ottobre 2026
Ore 09:00 via Cavaleri di Vittorio Veneto
1°Motoraduno “Accendi i motori della prevenzione – Due ruote per la salute”
Partenza da Serradifalco per raggiungere S. Cataldo, Caltanissetta e rientro a Serradifalco per l’aperitivo (ora prevista per le 12:00).
Ore 20.00
Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco
Commedia in due atti della Compagnia Teatrale Medea di San Cataldo dal titolo “Premiata Famiglia Belfiore”