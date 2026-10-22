Rossi (Ucbm): “I giovani devono essere messi al centro dell’attenzione”

(Adnkronos) – “L'università Campus Bio-Medico di Roma organizza giornate come quella di oggi perché pensiamo che i giovani debbano essere messi al centro dell’attenzione, e il format innovativo di oggi ci permette di ascoltarli, di stimolarli per capire quelle che sono le loro passioni”, ha dichiarato Andrea Rossi, Ad e direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell’evento intitolato 'Human, + Idee, persone e innovazioni delle professioni del futuro' tenutosi presso La Nuvola a Roma. “Vogliamo capire dai ragazzi cosa stanno vivendo, – continua Rossi – cosa si aspettano dal futuro, quali sono i loro sogni e le loro paure e lavorare su questo. Quindi la giornata di oggi sarà importante soprattutto per il lavoro che faremo nei prossimi giorni: analizzeremo le risposte dei ragazzi, al fine di capire quello che l'Università può fare per accompagnarli nel loro percorso, un percorso di formazione integrale, un percorso che li prepara ad entrare nel mondo del lavoro, dove oggi ci sono realmente grandi opportunità.”

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