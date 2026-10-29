Policlinico Universitario: Piena disponibilità del progetto ISOPROG per il potenziamento del territorio nel settore della ricerca biomedica in Caltanissetta

In relazione alle attuali dinamiche relative al possibile ruolo del comprensorio nisseno e delle sue eccellenze al fine di fare squadra sul potenziamento del territorio e della possibilità di sinergizzare sui percorsi di qualificazione del mondo della ricerca biomedica come componente essenziale e sine qua non per attività di biomedicina di livello accademico, il direttore del progetto ISOPROG, ETS di ricerca nel settore delle biotecnologie mediche, che e’ stato di recente incluso tra gli enti del registro ARIANNA del MUR per avere soddisfatto i requisiti di legge sui laboratori di ricerca, desidera esprimere il supporto del progetto omonimo nel potenziamento delle attività di possibile policlinico diffuso nel contesto delle competenze legate alla ricerca applicata legata ai settori fondamentali della formazione in medicina e scienze della vita con alto valore formativo nel contesto del triennio propedeutico alla formazione clinica.

Il percorso accreditativo e di eccellenza nel settore suddetto acquisito dall’ente grazie al suo network internazionale e modello operativo non si esime dal supportare qualsivoglia sinergia che nasca dalla volontà della politica e gli enti proposti alla formulazione di sinergie, modelli operativi e opportunità ulteriormente strutturabili nel e per il territorio nisseno indipendentemente dai paralleli percorsi avviati, che risultano comunque complementari e sinergici agli obbiettivi che si discutono in questi giorni alla luce degli emendamenti regionali e del ruolo di coordinamento assegnato alla Uni Kore.

In tale scenario, ISOPROG ETS, in qualità di ente di ricerca biomedica riconosciuto in Caltanissetta, continuerà a seguire gli sviluppi e le dinamiche in atto fornendo piena disponibilità agli stakeholder e portatori di interesse del territorio nisseno accomunati dall’idea di compartecipazione delle competenze nel contesto dell’attuale e rinnovato assetto accademico sanitario della Sicilia centrale.