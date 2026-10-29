Halloween Park fino al 1° Novembre a Catania per vivere la magia del brivido

Halloween Park in Sicilia ha trasformato la notte del 31 ottobre in dieci giorni da vivere in un grande luogo d’intrattenimento, l’atmosfera de Le Ciminiere di Catania è rivoluzionata da spettacoli e attrazioni speciali. Grande interesse del pubblico, in particolare, per la Casa Infestata – ispirata alla leggenda di Blackwood Manor – con antichi arredi lugubri che sembrano prendere vita nell’oscurità, lunghe tavole imbandite per banchetti da incubo e stanze inquietanti abitate da strani personaggi. Nell’impolverata dimora vittoriana si percepiscono numerose presenze tra le ombre. I dettagli costruiscono un’atmosfera sospesa tra il gotico e il surreale. Ogni porta nasconde una sorpresa, ogni rumore annuncia un’apparizione. E il percorso diventa un continuo gioco di tensione, curiosità e coraggio.

Pienone all’Halloween Horror Circus per ammirare gli acrobati che sfidano la gravità e i motociclisti protagonisti di evoluzioni mozzafiato all’interno di una struttura metallica. I motori rombano, le traiettorie si incrociano, i piloti si sfiorano in una successione di passaggi che richiedono precisione assoluta. Il pubblico segue ogni movimento con il fiato sospeso: la velocità e l’abilità trasformano l’esibizione in uno dei momenti più adrenalinici di questa prima edizione. Non mancano sputafuoco e illusionisti che lasciano a bocca aperta bambini e adulti.

L’ironia macabra diventa protagonista nell’Addams Experience, dove l’immaginario della celebre famiglia in black si trasforma in un’esperienza da vivere. Morticia e Gomez, Mercoledì, Pugsley, zio Fester, Lurch, la Nonna e l’immancabile Mano evocano un universo di eccentricità, eleganza tenebrosa e umorismo nero. Un incontro con un mondo in cui tutto ciò che normalmente spaventa diventa familiare e il gusto per il mistero si trasforma in gioco.

Ma Halloween Park è anche il regno dei bambini, dove la paura lascia spazio al gioco e alla fantasia. Tra casette colorate, il Treno Fantasma e i personaggi fantastici, i più piccoli vivono la festa con laboratori creativi, avventure tra i gonfiabili e le giostre. Un mondo a misura di famiglia, nel quale anche i meno spericolati possono immergersi della notte delle streghe. E naturalmente non manca il rito più atteso: “dolcetto o scherzetto?”. Tra le vie del villaggio, i bambini si mettono in fila, pronti a conquistare caramelle e piccoli tesori golosi. Nei candy shop le tentazioni zuccherate continuano, le zucche decorate sono a centinaia, le giostre illuminano ogni angolo e le ambientazioni scenografiche diventano set per fotografie di famiglia e selfie in costume.

E poi ci sono la giostra Mega Move e i Labirinti di Dracula e del Delirio, nei quali l’intuito e l’autocontrollo vengono messi alla prova. La tecnologia digitale aggiunge nuove dimensioni: nell’Hologram Phantom Show fasci laser, luci ed effetti speciali danno vita ad apparizioni sospese, mentre le Arene VR free roam trasportano il pubblico in mondi virtuali. L’Escape Theatre unisce gioco e spettacolo, il cinema propone continue proiezioni di film a tema e il Main Stage accompagna l’intera giornata con animazione, performance e dj set.

Il successo di Halloween Park ha da subito superato i confini della città di Catania, con gruppi provenienti da diverse province siciliane, dalla Calabria e anche da Malta. Un interesse che conferma il potenziale attrattivo del grande evento di intrattenimento creato alle pendici del vulcano Etna, capace di richiamare pubblici differenti e contribuire ai flussi turistici nel periodo autunnale.

Con il calare del buio, nel parco le scenografie acquistano un fascino ancora più suggestivo, mentre i giochi di luce disegnano nuove ombre. Dopo l’entusiasmo dei primi giorni e il successo di pubblico che ha accompagnato il debutto, restano ancora pochi biglietti disponibili per visitare il grande parco dell’orrore, che si avvicina alla sua data simbolo, il 31 ottobre, con tante sorprese che coinvolgeranno bambini, adolescenti, famiglie e appassionati del brivido. Numerosissimi i visitatori che partecipano in costume, con trucchi e travestimenti così curati da confondersi con i personaggi del parco, diventando ogni giorno parte integrante di un enorme spettacolo a cielo aperto. Halloween Park continuerà ad accoglierli fino a domenica 1 novembre. Tutte le attrazioni sono comprese nel biglietto d’ingresso, senza limiti di permanenza fino alla chiusura del parco.