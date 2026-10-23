Pulze punta sul passaparola: con “Porta un amico” in palio premi per 6.000 euro

Dal 15 ottobre al 15 novembre, il concorso premia chi condivide un codice invito e chi lo utilizza per acquistare. In palio buoni vacanze e voucher

Quando si deve scegliere un prodotto, il consiglio di una persona conosciuta può avere un peso importante. Rispetto a un messaggio pubblicitario, una raccomandazione personale si inserisce in una relazione già esistente e permette di confrontarsi con qualcuno di cui si conosce l’esperienza. Il ruolo del passaparola non si esaurisce, inoltre, nelle conversazioni tra amici: le opinioni dei consumatori circolano anche online, attraverso recensioni e contenuti condivisi, contribuendo a orientare le valutazioni prima di un acquisto.

A confermare la rilevanza di queste dinamiche è il Consumer Trends Report 2025 di Attentive, realizzato con CITE Research sugli acquirenti online dei paesi anglofoni: l’85% degli intervistati dichiara che le raccomandazioni di amici e familiari influenzano i propri acquisti. Il consiglio di chi si conosce pesa sia sulle spese di tutti i giorni, dove orienta le scelte del 63% degli intervistati, sia sugli acquisti più impegnativi, per i quali la percentuale arriva al 58%.

Anche in Italia il consiglio di amici e familiari orienta le scelte: secondo la ricerca Trendex 2024 di American Express, nella scelta dei regali il 40% degli italiani si ispira ai loro suggerimenti, più che alla pubblicità sui social (28%) o in televisione (26%).

Proprio sulla condivisione tra persone si basa il Concorso Pulze “Porta un amico” 2026, in programma dal 15 ottobre al 15 novembre 2026 su tutto il territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, con un montepremi complessivo di 6.000 euro. La partecipazione è gratuita e riservata agli utenti maggiorenni.

Il meccanismo del concorso ricalca quello di una raccomandazione personale. Un cliente già registrato condivide il proprio codice con amici o conoscenti, che partecipano all’estrazione se, nel periodo indicato, effettuano come nuovi clienti il primo acquisto di un dispositivo Pulze, online su pulze.com o nelle tabaccherie aderenti. Chi ha condiviso il codice partecipa a sua volta all’estrazione, una volta per ogni amico che lo ha utilizzato.

Per chi invita il vantaggio è doppio: oltre a partecipare all’estrazione, riceve un buono regalo da 10 euro per ogni amico, fino a un massimo di 50 euro.

In palio ci sono due buoni vacanze lastminute.com da 1.500 euro ciascuno, dieci voucher Q8 da 200 euro, assegnati a coppie per un valore di 400 euro a vincitore, e cinque voucher Expert da 200 euro.

Chi invita e chi è invitato partecipano insieme a un’unica estrazione, che avverrà entro il 17 dicembre 2026 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Milano. I premi saranno assegnati in ordine di estrazione, a partire dai due buoni vacanze lastminute.com. Ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio.

I vincitori saranno contattati via e-mail o telefono. I premi, in formato elettronico, saranno inviati per posta elettronica. Il regolamento completo è consultabile su pulze.com per tutta la durata del concorso.