Promozione. Due anticipi del sabato per le nissene: il Real Gela per crescere, la Sommatinese per risalire la china. Domenica il Serradifalco a caccia di riscatto

Nel campionato di Promozione, girone D, anticipo del sabato per due delle tre nissene. Il Real Gela di Angelo Gaccione infatti sarà impegnato in casa al Vincenzo Presti contro il quotato Noto (ore 15) in un match nel quale la squadra di casa sarà chiamata a dimostrare i progressi e la crescita tecnica e tattica, oltre che agonistica, mostrata in queste prime gare di campionato.

Il Real Gela, per altro, è reduce dal brillante successo in Coppa Italia di Promozione dove ha battuto con un netto 0-5 fuori casa la Casmenarum, per cui intende proseguire nel suo percorso di crescita anche contro il Noto. La compagine netina, tuttavia, seconda in classifica con 15 punti, non è certo squadra che si fa impressionare più di tanto, per cui c’è da attendersi un match alquanto duro e tirato al “Presti” tra due squadre che vorranno aggiudicarsi l’intera posta in palio. Arbitrerà il confronto Flaminia Di Gregorio di Agrigento, con guardalinee David Ciriminna e Gabriele Bono entrambi di Palermo. Il costo del biglietto è stato fissato in 5 euro per uomo e donna, mentre per gli Under 13 l’ingresso sarà gratuito.

Nell’altro anticipo del sabato la Sommatinese sarà impegnata fuori casa contro la Megarese (ore 15) in un confronto non facile, dal momento che i granata sono chiamati a fare risultato per non rendere ancor più difficile la loro situazione di classifica che, al momento, li vede penultimi con 3 punti a pari merito con il Qal’At di Caltagirone.

La squadra di Salvatore Sammartino ha lavorato tanto in settimana per farsi trovare pronta a questo match così importante per la sua classifica. La Megarese, tuttavia, non è squadra da sottovalutare. In settimana ha cambiato il suo allenatore indicando nuovo tecnico mister Cristian Ricca, per cui è prevedibile che nell’anticipo del sabato la squadra di casa cercherà, davanti al proprio pubblico, di riscattarsi provando a risalire la china. La Sommatinese, tuttavia, stanca di prendersi i complimenti a fine gara degli avversari per le buone prestazioni non coadiuvate dal risultato, stavolta vuol far propria sia la prestazione che il risultato, per cui proverà con tutte le sue forze a far saltare il bunker della Megarese. Il biglietto di ingresso della partita avrà un costo di 5 euro in prevendita e 7 euro al botteghino. Arbitrerà Danilo Bonaventura di Acireale, con guardalinee Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa e Orazio Fazio (Acireale).

Infine domenica completa il quadro delle Nissene il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo che affronta in casa la Pro Ragusa (ore 15). I falchetti sono reduci da una sonante sconfitta sul campo dell’Atletico Megara 1908, per cui vogliono riscattarsi in campionato dopo averlo fatto in Coppa Italia dove hanno schiantato con un netto 7-0 casalingo la Barrese. Il tecnico Gianfilippo Di Matteo, tuttavia, non si fida della compagine ragusana per cui invita i propri giocatori alla massima prudenza per evitare errori che, in questo campionato, soprattutto su palle perse, sono costate care ai falchetti. E allora occhio, umiltà e tanto lavoro per conquistare una vittoria che ne consoliderebbe la posizione nelle zone alte della classifica.

I biglietti per la sfida saranno acquistabili nei soliti punti vendita: Bar Tabacchi La Sala 1640, Pub Charleston e Vintage Cafè. Il costo del biglietto è 7 euro per gli adulti, donne e ragazzi fino a 18 anni: 5 euro, bambini sotto i 14 anni: ingresso gratuito. Sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino dello stadio prima della partita. Arbitrerà il confronto Eduard Constantin Nalbantu di Siracusa, coadiuvato dai collaboratori di linea David Ciriminna e Angelo Di Trapani, entrambi di Palermo.