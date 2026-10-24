Prima Categoria. Il Campofranco rimonta 3-1 l’Atletico Nissa e si aggiudica il derby provinciale: in gol Messina, Bamba e Di Leo; vantaggio nisseno con Pilato

Nel girone B del campionato di Prima Categoria è andato al Campofranco Calcio (nella foto) il derby contro l’Atletico Nissa. Al “Totò Russo” di Aragona, la compagine campofranchese ha battuto i nisseni 3-1 in un match nel quale non sono certo mancate le emozioni. Atletico Nissa in vantaggio con il bomber Pilato su calcio di rigore. Ma il Campofranco Calcio non s’è certo demoralizzato! La squadra di casa, infatti, ha avuto una reazione energica che gli ha permesso dapprima di pareggiare il conto con Gianfrancesco Messina.

Poco prima la fine del primo tempo è stato l’ex attaccante della Sommatinese Bamba a portare il risultato sul 2-1, dopo di che capitan Di Leo ha chiuso lo score del match. Da rilevare che il successo odierno ha avuto tra i suoi protagonisti anche un grande interprete del calcio dilettantistico siciliano come Cosimo Panepinto. Le ultime due reti, infatti, sono state entrambe firmate grazie ad altrettanti suoi preziosi assist.

In questo modo il Campofranco Calcio è salito a quota 9 in classifica grazie alla sua terza vittoria stagionale in 5 gare fin qui disputate, mentre l’Atletico Nissa è rimasto fermo a quota 4 in un campionato nel quale, fin qui, non è partito per come ci si aspettava, considerato che nelle prime 5 giornate di campionato, i nisseni hanno fin qui registrato tre sconfitte. (Foto Asd Campofranco)