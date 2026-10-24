Crociere: oltre 1 mln passeggeri a Palermo quarto porto italiano

Palermo si conferma tra i protagonisti della crocieristica italiana e mediterranea. Secondo le stime presentate a Livorno in occasione della tredicesima edizione dell’Italian Cruise Day, il forum di riferimento per l’industria crocieristica nazionale, ideato e organizzato da Risposte Turismo, il porto siciliano chiudera’ il 2026 con 1.005.665 passeggeri movimentati, in crescita dello 0,9 % rispetto al 2025.

Un risultato che segnerebbe un nuovo record e consoliderebbe il quarto posto nella classifica nazionale, alle spalle di Civitavecchia, Napoli e Genova, e la decima posizione tra i porti del Mediterraneo. Positivo anche il bilancio dell’intero sistema portuale della Sicilia occidentale. L’Autorita’ di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, infatti, si colloca al quarto posto tra le AdSP italiane per traffico crocieristico, con una previsione complessiva di 1.035.852 passeggeri e 386 toccate nave negli scali di competenza.

Il quadro regionale conferma la crescente centralita’ della Sicilia nelle rotte crocieristiche. Nel 2026 l’Isola occupa il quarto posto in Italia per numero di toccate nave, dopo Lazio, Liguria e Campania. Ma e’ soprattutto il 2027 a prospettare un significativo cambio di passo: con 1.258 toccate previste, la Sicilia potrebbe conquistare il primato nazionale, superando le regioni che oggi la precedono. Le prospettive sono particolarmente incoraggianti anche per Palermo, dove nel 2027 si stimano 1.204.508 passeggeri, con un incremento del 19,8 % rispetto alle previsioni per il 2026, e 364 toccate nave.

Numeri che testimoniano la capacita’ attrattiva della destinazione e il progressivo rafforzamento del suo ruolo nel mercato crocieristico internazionale.”La sfida, oggi, non e’ soltanto far crescere i numeri, ma trasformare questa crescita in valore per i territori”, e’ il commento di Annalisa Tardino, presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Il superamento del milione di passeggeri a Palermo e le prospettive per il 2027, aggiunge, “confermano la competitivita’ dei nostri porti e la forza attrattiva della Sicilia. Ma il vero risultato si misura nella capacita’ di generare ricadute economiche, occupazione e nuove opportunita’ per le comunita’ locali.

E’ su questo che dobbiamo continuare a lavorare, investendo nella qualita’ delle infrastrutture, nell’efficienza dei servizi e in una sempre maggiore integrazione tra porti e citta’”. In tutta Italia c’e’ voglia di crociere. L’estate 2026 e’ stata la migliore di sempre per la crocieristica italiana: tra giugno e agosto, gli oltre sessanta porti del Paese hanno movimentato piu’ di 6,1 milioni di passeggeri (+4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025) e registrato 2.314 toccate nave (+14,9%). Per la fine dell’anno, Risposte Turismo prevede nuovi record nazionali, con 15,4 milioni di passeggeri movimentati (+4,3 %) e oltre seimila accosti (+6,6 %).