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Negli invasi siciliani volume d’acqua aumentato del 74% nell’ultimo anno

Redazione

Negli invasi siciliani volume d’acqua aumentato del 74% nell’ultimo anno

Sab, 24/10/2026 - 16:50

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Rispetto a ottobre 2025 il volume di acqua presente negli invasi siciliani è cresciuto del 74% passando da 234,79 milioni di metri cubi agli attuali 409,69. I dati all’1 ottobre sono stati pubblicati sul sito dell’Autorità di Bacino. Le dighe in uso in Sicilia sono 30. Alcuni invasi mostrano aumenti particolarmente consistenti. Il caso più evidente è Arancio, passata da 3,52 a 10,72 milioni di metri cubi, Rosamarina passata da 18,02 a 53,06 e Poma da 17,94 a 43,31. In controtendenza l’Ancipa che un anno fa conteneva 15,56 milioni di metri cubi scesi a 11,03. Dai dati della Regione si evince anche una diminuzione dell’8% dei volumi rispetto al mese scorso, in parte dovuta all’evaporazione avvenuta nei mesi più caldi.

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