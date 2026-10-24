In Italia divario genere nei redditi oltre il 40%, al via il Women Economic Forum. Tre giorni di confronto su leadership femminile, Ia e pari opportunità

Il divario di genere nei redditi supera il 40% in Italia, contro una media Ocse del 35%. A livello mondiale le donne rappresentano circa il 25-30% della forza lavoro nell’intelligenza artificiale e meno del 15% dei ruoli dirigenziali del settore. È da questi squilibri che parte a il confronto della quarta edizione del Women Economic Forum Italy, inaugurata oggi a Torino e in programma fino al 26 ottobre. Tre giornate di incontri, tra Palazzo Perrone di San Martino e le Ogr Torino, per affrontare le sfide della partecipazione femminile all’economia, dall’intelligenza artificiale al lavoro, dalla finanza alla salute, con l’obiettivo di tradurre il confronto in iniziative concrete per la parità di genere. La manifestazione, alla quarta edizione, nel 2025 ha registrato 1,2 milioni di utenti in streaming e 1.900 partecipanti da 58 Paesi. “Abbiamo scelto come format l’Agorà: uno spazio di incontro e partecipazione condivisa che favorisce lo scambio di idee e l’elaborazione di soluzioni concrete”, spiega Marilena Citelli Francese, presidente del Forum. A conclusione della cerimonia inaugurale è stato annunciato il Manifesto del Women Economic Forum Italia, con l’intento di tradurre il confronto in azioni concrete per la parità di genere. “Occorre intervenire sulla formazione, sui servizi alle famiglie, sulla condivisione delle responsabilità di cura e sull’accesso ai ruoli decisionali. Ci auguriamo che il dialogo tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e società civile possa tradursi in nuove collaborazioni e iniziative concrete, capaci di ampliare le opportunità di partecipazione e di crescita professionale delle donne” osserva Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt, che sostiene l’iniziativa