San Cataldo, assemblea del movimento civico “3 colombe”

Venerdì 23 Ottobre, l’ assemblea del movimento civico 3 colombe si è riunita nella villa di Antonio Messina, a San Cataldo. Erano presenti: Bartolo Mangione ( attuale consigliere comunale), Rosario Aprile ( consigliere comunale), Antonio Messina ( ex consigliere comunale) Silvio Capillo ( ex consigliere comunale), Salvatore Arcarese ( ex consigliere comunale e vicepresidente del consiglio) Gaetano Giammusso ( coordinatore politico) Luigi Guarneri, Emilio Aprile, Ennio Lombardo, Alessia Capillo, Arcangelo Cammarata, Sandro Alessi, Filippo Pirrerra, Michele Pirrello, Salvatore Milazzo, e tanti altri amici e simpatizzanti.

L’ assemblea ha confermato la linea politica, il movimento è pronto a dialogare con il centro destra e con tutte le liste civiche che si riconoscono in questo progetto.

L’assemblea sottolinea: “In assenza di intesa ci riterremo liberi di dialogare con tutti coloro che hanno a cuore la nostra amata città di San Cataldo. Nel corso della riunione sono state elette le seguenti cariche politiche: coordinatore Avv. Antonio Messina, e il ruolo di presidente dell’assemblea a Gaetano Giammusso. Ci auspichiamo che prevalga il buon senso e la voglia di costruire, noi ci siamo, con umiltà, ma con determinazione, per dare a San Cataldo un futuro migliore. La porta del nostro movimento è aperta a tutti. Il movimento civico 3 colombe.”