Mussomeli celebra la memoria del Giudice Ragazzino: “Rosario Livatino, un modello per le nuove generazioni”

MUSSOMELI – Una mattinata all’insegna della legalità, della memoria e della formazione civile quella ospitata presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto” di C.da Prato a Mussomeli. L’evento, promosso dal Comune di Mussomeli in stretta collaborazione con gli istituti superiori della città – l’IISS “G.B. Hodierna” e l’IISS “Virgilio” – e con l’Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, ha visto la partecipazione attiva di studenti, docenti e autorità. Al centro dell’incontro – dal titolo esplicativo “ROSARIO LIVATINO: Un modello per le nuove generazioni” – la figura del magistrato agrigentino, beato e martire della giustizia, il cui esempio di rigore etico e impegno professionale continua a parlare con straordinaria forza ai giovani. Nel corso degli interventi dedicati ai saluti istituzionali, la Dirigente Scolastica dell’IISS “G.B. Hodierna”, Rita Maria Cumella, ha sottolineato a gran voce quanto sia ancora oggi viva, attuale e profondamente legale la figura di Livatino. La Preside ha rimarcato come la testimonianza del giovane magistrato non sia un mero ricordo del passato, ma un faro guida quotidiano per costruire una coscienza civica autentica tra i banchi di scuola. Per l’IISS “Virgilio”, guidato dalla Dirigente Alessandra Camerota, gli onori di casa e i saluti d’apertura sono stati curati dai suoi collaboratori vicari, a testimonianza della coesione e del lavoro di squadra tra le realtà scolastiche del territorio. Presente anche il Primo Cittadino di Mussomeli, Gianluca Nigrelli, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, mentre la conduzione dei lavori è stata affidata all’Assessore alla Cultura, Maria Bonomo, nel ruolo di moderatrice dell’incontro. Il dibattito ha offerto momenti di profonda riflessione grazie ai prestigiosi contributi degli ospiti intervenuti: Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica di Palmi; Giuseppe Palilla ed Enzo Gallo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino; Lo scrittore Roberto Mistretta, autore del volume “ROSARIO LIVATINO – Un angelo in volo”; L’editore Alfio Grasso. Un momento di particolare valore artistico ed emotivo è stato rappresentato dalla presentazione delle quattro opere realizzate dall’artista Stefania Maggiulli Alfieri per il libro di Mistretta. Le opere, donate dall’Associazione al Comune di Mussomeli, rimarranno come segno tangibile e permanente del legame della comunità con i valori della legalità e della giustizia. Un’iniziativa dal forte valore educativo che ha dimostrato ancora una volta come la memoria di chi ha sacrificato la vita per lo Stato debba e possa trasformarsi in un impegno attivo e quotidiano per il futuro delle nuove generazioni