Mussomeli, corona d’alloro e commemorazione per l’Assistente Sociale Francesca Sorce nel 28° anniversario della sua tragica morte

MUSSOMELI – Ricorre oggi il 28 anniversario della tragica morte dell’assistente sociale Francesca Sorce, splendido esempio di umana solidarietà, venuta a mancare in quel nuvoloso sabato 24 ottobre del 1998 nell’adempimento del suo dovere, quando una mano assassina le tolse il sorriso e la vita. Stamattina, intorno alle 9, in tanti sono stati al Camposanto di Mussomeli, Presenti i familiari di Francesca Sorce, l’Amministrazione Comunale, col sindaco e vice sindaco Gianluca Nigrelli e Giuseppe Catania, Il presidente del Consiglio Comunale ed il suo vice, Jessica Valenza e Seby Lo Conte, Gli assessori Yosella Schifano, Maria Bonomo e Salvatore Castiglione, il Comandante della Polizia Municipale Francesco Puccio, Il rappresentante della Guardia di Finanza, i volontari con il presidente della Strauss Iose Mario Messina e Roberta Lanzalaco, il Presidente e vice Presidente Centro Diurno “Francesca Sorce”(Circolo della Terza Età Salvatore Barba e Pino Messina). E’ stata deposta la corona di alloro ed il parroco Padre Liborio Franzù ha invitato alla preghiera di suffragio. Il sindaco ed il presidente del Consiglio hanno ricordato e commemorato la figura dell’Assistente sociale Francesca Sorce, a cui sono seguiti i ringraziamenti ai presenti da parte della sorella Antonietta.



