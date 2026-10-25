Avo Caltanissetta, il 30 ottobre al via la nuova edizione dell’iniziativa “Dona un Sorriso – Il Giocattolo Sospeso”

Visto lo straordinario successo dello scorso anno, quando la generosità dei cittadini ha superato ogni aspettativa in pochissimo tempo, l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO Caltanissetta ODV) lancia la nuova edizione dell’iniziativa “Dona un Sorriso – Il Giocattolo Sospeso”.

Per stare vicini ai bambini e alle famiglie del territorio per un periodo ancora più lungo, quest’anno il progetto farà le cose in grande: le attività prenderanno il via il 30 ottobre 2026 e proseguiranno fino al 7 gennaio 2027, accompagnando la comunità dai doni tradizionali dei “morticini” fino all’arrivo della Befana.

Come funziona l’iniziativa

Il meccanismo si ispira alla celebre tradizione del “caffè sospeso” ed è semplicissimo:

• Acquista un giocattolo o un pensiero in uno dei negozi partner.

• Lascialo “sospeso” direttamente in cassa o presso il punto vendita.

• I volontari AVO passeranno a ritirare i doni e si occuperanno della distribuzione ai bambini e alle famiglie che stanno attraversando un momento difficile.

A oggi, diverse attività commerciali di Caltanissetta e San Cataldo hanno già scelto di sostenere il progetto:

A San Cataldo:

• Passa Parola – via Babbaurra 42

• Le Coccole by Sanimed – via Piave

A Caltanissetta:

• Regalandia Caltanissetta – Via Borremans 15 e via Borremans 141

• Toys Planet Caltanissetta – via Due Fontane 10

• Zarbolandia Toys – via Rochester 32/A

• Sanital Caltanissetta – Via Luigi Monaco 15 e Via Luisa Moncada 10

• Disneyland Giocattoli Giocheria – Via Don Minzoni 185

Le adesioni sono ancora aperte. Tutti i titolari di negozi che desiderano unire la propria attività all’iniziativa possono contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti:

Telefono / WhatsApp: 3803126384

E-mail: danychicofederico@gmail.com

Un piccolo gesto per noi può diventare una gioia immensa per un bambino. Regaliamo insieme un momento di felicità.