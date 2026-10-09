Perù, c’è un candidato Hitler Mussolini e vince per 25 voti

Nelle ultime elezioni municipali in Perù, si è presentato un candidato che si chiama HITLER Mussolini Simeón Flores: il suo nome ha suscitato curiosità, tanto più adesso che ha vinto, anche se solo per 25 voti. HITLER Mussolini sarà dunque sindaco, nel distretto di Queropalca, nella regione di Huánuco. Il suo nome ha provocato clamore mediatico per la coincidenza anagrafica con il leader del regime nazista, Adolf HITLER, e Benito Mussolini, capo del fascismo italiano. Il nome sarebbe stato scelto dai genitori alla nascita: secondo i media peruviani, però, non sono note le ragioni che hanno guidato la famiglia nella decisione. Il neo primo cittadino ha ottenuto il 34,54% dei voti validi all’interno di una competizione elettorale molto combattuta, con un margine di appena 25 voti sul secondo classificato e di 42 sul terzo