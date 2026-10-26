Papa Leone, ok dei medici: confermato il viaggio in America Latina. Il Pontefice: “Felice di tornare”

(Adnkronos) – Papa Leone XIV conferma il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre dopo l'operazione di due settimane fa per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. "Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita. Possa questo viaggio essere un'occasione per aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia!", il messaggio pubblicato sul profilo X del Pontefice con riferimento esplicito a Uruguay, Argentina e Perù. "La Sala Stampa della Santa Sede conferma che il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato. Il Santo Padre – spiega il Vaticano – attende con grande gioia ed entusiasmo questo viaggio, che offrirà l'opportunità di rafforzare i legami di comunione con le Chiese locali, incoraggiare i fedeli nella loro missione e portare un messaggio di fede, speranza e pace ai popoli di Uruguay, Argentina e Perù, di incontrare la loro fede e condividere la speranza e la pace che Cristo porta al nostro mondo". Il medico personale del Papa, Luigi Carbone, conferma che il "recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli. Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato. Il Papa segue le raccomandazioni mediche con scrupolo e attenzione, e profonda determinazione nel continuare a servire la Chiesa". La Sala Stampa della Santa Sede conferma che "il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall'équipe medica che lo segue. Come già riferito, l'intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici". "Dal suo rientro in Vaticano, il Santo Padre ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero. Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo. Il Santo Padre esprime profonda gratitudine per le preghiere e l'affetto ricevuti da ogni parte del mondo, nonché per le premurose cure dei professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza”, spiega la nota del Vaticano.

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